МИД РФ: никто из граждан России не пострадал при землетрясении в Марокко

Никто из граждан России не пострадал в результате землетрясения в Марокко, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство находится в постоянном контакте с властями страны, уточнила дипломат. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Оно затронуло центральные регионы страны. По уточненным данным, погибли 822 человека, еще более 600 получили ранения различной степени тяжести. Землетрясение оказало разрушительное воздействие на объекты жилищной и транспортной инфраструктуры.