В Турции фура врезалась в толпу молящихся людей

На юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся. Пять человек погибли, 25 пострадали, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш. Фура следовала по маршруту Кахраманмараш-Андирин.

«Грузовой автомобиль, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей, участвовавших в похоронной молитве», - уточнил губернатор провинции Мюкеррем Унлюер.

По данным агентства, большегруз врезался в автомобили, припаркованные молящимися, а затем непосредственно в толпу.