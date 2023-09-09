Проливные дожди затопили улицы в Дербенте

Проливные дожди затопили несколько улиц в Дербенте. Аварийные бригады откачивают воду в разных районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«В связи с непрекращающимся с ночи ливнем на некоторых улицах нижней части города наблюдается поднятие уровня воды», - рассказали в администрации.

Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, привлечены силы МЧС. В городе работает спецехника, насосы по откачке воды.

В некоторых районах аварийно отключилась электроэнергия. Сейчас сети ремонтируют бригады электриков.