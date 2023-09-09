Проливные дожди затопили улицы в Дербенте
Проливные дожди затопили несколько улиц в Дербенте. Аварийные бригады откачивают воду в разных районах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
«В связи с непрекращающимся с ночи ливнем на некоторых улицах нижней части города наблюдается поднятие уровня воды», - рассказали в администрации.
Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, привлечены силы МЧС. В городе работает спецехника, насосы по откачке воды.
В некоторых районах аварийно отключилась электроэнергия. Сейчас сети ремонтируют бригады электриков.
Ранее экстренные службы сообщали, что в Дагестане 8-10 сентября ожидаются сильные осадки в сочетании с грозой и градом, усиление ветра до 25 м/с.
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