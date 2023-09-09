Землетрясение в Марокко стало самым сильным в этом веке

Смертоносное землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в Марокко в пятницу поздно вечером, стало худшим, которое страна видела в этом веке.

Число погибших по состоянию на 13 часов субботы по московскому времени возросло до 820, ранения получили 672 человека, сообщило государственное телевидение Марокко "Аль-Аула" со ссылкой на министерство внутренних дел страны. 205 человек находятся в критическом состоянии. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе горного хребта Высокий Атлас, расположенного примерно в 72 километрах к юго-западу от Марракеша, города с населением около 840 тысяч человек и популярного туристического направления.

Серьезный ущерб нанесен всему региону Марракеш-Сафи, который, по официальным данным, считают своим домом более 4,5 миллионов человек. Большинство погибших на данный момент зарегистрировано в Марракеше и его окрестностях. Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку спасатели изо всех сил пытаются добраться до отдаленных районов, пострадавших сильнее всего.

Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями после произошедшего в стране землетрясения. Как отметил Путин, в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Президент РФ попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также по

желания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По состоянию на полдень субботы многие раненые были замечены стоящими возле больниц в Марракеше, некоторые из них получили серьезные травмы. Больничные койки были вынесены за пределы здания, поблизости сосредоточено большое количество сил безопасности, включая военных и полицию, сообщает CNN. Ранее государственное телевидение страны показало, как поздно ночью люди собрались на улицах Марракеша, боясь возвращаться в здания.

В Марракеше пострадала знаменитая мечеть Кутубия, построенная в 12 веке, но масштабы разрушения пока не ясны. Ее 69-метровый минарет известен как "крыша Марракеша". Марокканцы опубликовали видеоролики, показывающие повреждения знаменитых красных стен, окружающих старый город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Абдеррахим Айт Дауд, глава города Талат Ньякуб, сказал АР, что власти работают над расчисткой дорог в провинции Аль-Хауз, чтобы обеспечить проезд машинам скорой помощи. По его словам, большие расстояния между горными деревнями означают, что потребуется время, чтобы оценить масштаб ущерба.

Тем временем марокканские военные и службы экстренной помощи предпринимают усилия по оказанию помощи пострадавшим районам. Местные СМИ сообщили, что дороги, ведущие в горный район вокруг эпицентра, забиты транспортными средствами и заблокированы камнями, что замедляет спасательные работы. В регион направили грузовики с одеялами, раскладушками и осветительным оборудованием, сообщает официальное информационное агентство MAP.

Люди по всему пострадавшему от землетрясения региону пытаются найти и освободить выживших, оказавшихся под обломками. Монтасир Итри из горной деревни Асни недалеко от эпицентра сообщил агентству Reuters, что большинство домов в ней повреждено.

"Наши соседи находятся под завалами, и люди прилагают все усилия, чтобы спасти их, используя доступные в деревне средства", - сказал он. Жители

Марракеша сообщили, что некоторые здания в городе полностью рухнули. По словам многих очевидцев, в городе произошло три мощных подземных толчка. Небольшие улочки исторического квартала Медины Ле Меллах завалены обломками, старые здания рухнули, а деревянные крыши сломаны.

"Как будто в нас попала бомба", - сказала AFP местная жительница Хафида Сахрауя.