Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли более 100 раз населённые пункты региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

Под обстрел попали населённые пункты Устинка, Журавлёвка, Красный Хутор, Кукуевка, Дроновка и другие.

В результате обстрела пострадавших нет.

Также, по его словам, над городом Валуйки система ПВО сбила БПЛА самолётного типа украинских военных.