Вооруженные мужчины ворвались в дом и похитили родителей на глазах у пятерых детей

В Сан-Антонио неизвестные ворвались в дом и похитили семейную пару, полицию вызвали дети, на глазах у которых двое злоумышленников с пистолетом посадили их мать и отца в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Fox News.

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Правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили в доме пятерых напуганных подростков, которые рассказали, что в их дом ворвались незнакомцы. они силой увезли отца и мать, угрожая им оружием.

Спустя сутки автомобиль похитителей удалось разыскать, авто нашли на парковке у одного из жилых комплексов в Сан-Антонио, по подозрению в похищении мужчины и женщины были задержаны два человека.