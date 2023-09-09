Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

В Марокко число погибших в результате землетрясения превысило 1,3 тыс. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.

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"Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения", - сказано в сообщении.

9 сентября профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявлял, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается. Он отмечал, что землетрясение, произошедшее ночью в Марокко, не стало неожиданностью.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что граждане Российской Федерации не пострадали в результате землетрясения в Марокко.