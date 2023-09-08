В Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой

Пресс-служба СУСК России по Курской области сообщает о задержании четверых причастных к делу о массовом отравлении шаурмой.

Уточняется, что среди задержанных оказался владелец торговой точки, два повара и помощник повара.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание пройдет 11 сентября», – сказано в сообщении ведомства.

В СУСК также добавили, что по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Работа торговой точки с шаурмой была остановлена.