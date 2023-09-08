В Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой

Правоохранительные органы задержали в Курске четырех человек, причастных к гибели девушки и массовому отравлению шаурмой в Льгове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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"В Курске задержаны лица, причастные к гибели девушки и массовому отравлению жителей города Льгова. <…> В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявления им обвинения", - говорится в сообщении.

Следователи установили причастность к совершению указанного преступления четырех лиц - владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также трех сотрудников - двух поваров и помощника повара.