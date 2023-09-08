Блогер-трансгендер Хилми Форкс снова попался полиции

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о задержании в Санкт-Петербурге блогера-трансгендера Хилми Форкса. По ее словам, информацией о том, что стало причиной его задержания, она не располагает. В своем Telegram-канале чиновница уточнила, что ютуберу может грозить тюремной срок за содеянное. Мизулина добавила, что в ближайшее время состоится заседание суда, где будут раскрыты подробности задержания Хилми.

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Блогер-трансгендер Хилми снова задержан, теперь в Санкт-Петербурге. Пока причины задержания неизвестны. <...> Очевидно, что блогер задержан по подозрению в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. И похоже, речь идет совсем не о деле, связанном с распространением порнографии, — написала она.

В июле Хилми Форкс устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой, между оппонентами возникла перепалка. После этого его задержали и выдали арест на 12 суток. Позднее суд постановил оштрафовать трансгендера, о чем сообщил его адвокат.