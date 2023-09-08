Младенца с матерью спасли из горящей пятиэтажки на Арбате

Младенца с матерью спасли из горящего дома на Арбате в центре Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, возгорание произошло в подвале пятиэтажки на Новинском бульваре.

По данным канала, густой дым из подвала поднялся до первого этажа. На месте продолжают работать пожарные.

«360» со ссылкой на источник сообщил, что при пожаре в подвале дома из окна валил густой дым. По словам собеседника, спасенному из огня ребенку меньше года от роду. При этом спасателям пока не удалось обнаружить очаг возгорания. По данным канала, в подвальном помещении также прорвало трубу. Причины ЧП пока неизвестны.

В ночь на 8 сентября на востоке Москвы произошел крупный пожар на складе. По данным МЧС столицы, возгорание случилось на улице Кусковской, пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Из-за работы экстренных служб на Кусковой улице было временно перекрыто движение. Сведений о пострадавших не поступало.