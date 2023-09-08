В Санкт-Петербурге за призывы убивать русских арестовали блогера
В Санкт-Петербурге был задержан ММА-блогер Амид Юсупов, который ранее призывал убивать русских. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».
Мужчину задержали за видеообращение, в котором тот призывал мусульман объединяться для убийства русских, а также выступал против проведения СВО. После задержания сам Юсупов заявил, что в момент записи ролика был пьян и не помнит, что говорил. При этом блогер всё же признал вину и принёс свои извинения.
Против Юсупова было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти. В Следственном комитете добавили, что ранее блогер несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности, а по месту жительства его охарактеризовали «с отрицательной стороны».
Ранее в Армении был задержан пророссийский блогер Микаэл Бадалян.