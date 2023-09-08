В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

Как уточнили в Минобороны, два из трёх БПЛА были уничтожены в воздухе. «Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», – сказано в сообщении ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также добавил, что обломки одного из перехваченных дронов рухнули на административное здание в городе, что привело к пожару. Губернатор добавил, что информация о пострадавших не поступала, на месте работают спасатели. «Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», – написал он в своём Telegram-канале.