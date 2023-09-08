В стамбульском метро произошел пожар

На станции «Везнеджилер» в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, возгорание произошло в моторном отсеке эскалатора у входа в Стамбульский университет около 17:00 (совпадает с московским временем). Причиной пожара стала проблема в электрических компонентах. Первое возгорание удалось потушить местным жителям с помощью огнетушителей, однако через время оно вспыхнуло снова.