В стамбульском метро произошел пожар
На станции «Везнеджилер» в центре Стамбула произошел пожар. Об этом сообщает NTV.
По данным телеканала, возгорание произошло в моторном отсеке эскалатора у входа в Стамбульский университет около 17:00 (совпадает с московским временем). Причиной пожара стала проблема в электрических компонентах. Первое возгорание удалось потушить местным жителям с помощью огнетушителей, однако через время оно вспыхнуло снова.
На место происшествия были вызваны пожарные. На время пожара люди пользовались другими выходами со станции метро. Других подробностей произошедшего пока нет.
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