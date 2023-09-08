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В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание.

В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание
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Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают - ликвидируют горение", - сообщил глава региона.

По его словам, пострадавших нет.

"На месте работают все оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.