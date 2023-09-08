В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание
Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают - ликвидируют горение", - сообщил глава региона.
По его словам, пострадавших нет.
"На месте работают все оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.