В Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание

"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают - ликвидируют горение", - сообщил глава региона.