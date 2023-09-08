В Махачкале закрыли 20 АЗС после взрыва склада с селитрой

В Махачкале после проверки на соблюдение правил техники безопасности закрыли 20 автозаправочных станций, сообщает Telegram-канал Mash. Проверка была организована после пожара на складе с селитрой и взрыва расположенной рядом заправки в середине августа.

По данным Mash, на двух десятках частных заправок выявили различные нарушения — в частности, они располагаются слишком близко к жилым домам. В случае, если их владельцы самовольно возобновят работу, им может грозить уголовное преследование.

Пожар на складе и в автосервисе в Махачкале произошел 15 августа. После этого огонь перекинулся на АЗС, емкости с топливом на ней взорвались.