В Петербурге возросло число отравившихся в школе

"На 8 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский". В стационарах города остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка", - говорится в сообщении.