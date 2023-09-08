Названа причина вспышки сибирской язвы в Воронежской области

Разделка туши зараженного животного привела заболеванию сибирской язвой жителей Воронежской области. Об этом заявило управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области. Их выявили в селе Лебединка Богучарского района. Один – в здании молочно-товарной фермы, второй – в 650 метрах от нее. На ферме погибли несколько коров и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. С инфекцией в больницу попали семь человек, пишет «Вести Воронеж».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Воронежской области организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей», - пояснили в ведомстве.

Среди заразившихся механизатор, охранник и скотник. Неблагополучной зоной признано все село Лебединка, угрожаемой – Плесновка и Новоникольск, а также хутор Криничный в Кантемировском районе.