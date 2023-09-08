У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировали в Тихом океане к северо-востоку от Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на официальном сайте организации.

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Землетрясение случилось в 09:09 по времени UTC (12:09 мск) в 705 км к северо-востоку от города Тауранга. Очаг залегал на глубине 32 км.

О разрушениях и жертвах в результате стихийного бедствия не сообщалось.

Напомним, что 6 сентября мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Чили. Эпицентр располагался в 24 километрах к западу от города Тонгой. О жертвах и разрушениях национальный сейсмологический центр не сообщал.