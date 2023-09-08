У берегов архипелага Кермадек произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 735 км к северо-востоку от города Тауранга с населением около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.