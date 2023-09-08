Стали известны подробности массового отравления шаурмой в Курской области
Шаурму, которой массово отравились во Льгове Курской области, готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. Такие подробности происшествия сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Напомним, что за помощью к медикам обратились 22 человека, а одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, люди покупали шаурму в павильоне «Шаурма на Гагарина». У пострадавших путем ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк.
Как выяснили в Россельхознадзоре, в 2023 году на адрес торговой точки, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю, не оформляли ветеринарные сопроводительные документы на мясо и колбасные изделия.
«Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырьё без документов, неизвестного происхождения», — добавили в ведомстве.
По информации Россельхознадзора, на имя владельца торговой точки зарегистрированы еще два предприятия общественного питания. Сейчас их проверяют сотрудники ведомства вместе с прокурорами.
Отметим, что Роспотребнадзор приостановил деятельность павильона «Шаурма на Гагарина». Специалисты проводят внеплановую проверку, а также комплекс противоэпидемических мероприятий. Следственный комитет по Курской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).