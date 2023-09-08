Вооруженный житель Таиланда незаконно удерживал россиянку в номере отеля

В одном из отелей Патонга, который является один из курортных районов Пхукета, задержали нетрезвого гражданина Таиланда по подозрению в незаконном удержании россиянки в номере отеля. Об этом сообщает русскоязычный новостной портал «Новости Пхукета».

© Patong Police

Как говорится в публикации, таец был задержан местной полицией из-за жалобы на «физическое насилие» в отеле. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину «пьяным или под воздействием наркотиков».

«При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка», — сказано в сообщении.

До этого «Фонтанка» сообщила, что частный детектив напал на бывшую жену, когда она заходила в номер, а затем связал ее и ушел.

По информации издания, поздним вечером 20 апреля у ресепшн гостиницы на улице Академика Павлова в Петроградском районе Санкт-Петербурга появилась женщина со связанными руками. Она заявила, что ей удалось сбежать от бывшего мужа, который перед этим удерживал ее в номере, а теперь собирается покончить с собой.