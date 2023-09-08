В Батайске задержали подозреваемого в стрельбе в участника СВО

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в участника специальной военной операции (СВО) из травматического оружия в Батайске Ростовской области , ему предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем. На основании полученных следствием доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области журналистам сообщали, что ночью 3 сентября неизвестный совершил 12 выстрелов из травматического оружия в мужчину в Батайске. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в своем Telegram-канале уточнял, что мужчина, на которого совершили нападение, является участником СВО. В МВД возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Оно было передано для расследования в региональное управление СК.