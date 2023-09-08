Задержанный в Крыму агент собирал данные о бухте Севастополя

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о центральном входе в бухту Севастополя, боновых заграждениях и точках противовоздушной обороны. Это следует из видео допроса преступника, опубликованного в пятницу Центром общественных связей ФСБ РФ.

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Злоумышленник указал, что также должен был собирать для главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины данные о передвижении кораблей и подводных лодок — носителей ракет «Калибр».

«На меня вышел пользователь с ником «Макс Полянов», он представился, что он — сотрудник ГУР. Буквально через пару дней он предложил сотрудничать… Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают», — цитирует задержанного РИА «Новости».

Ранее «Парламентская газета» писала, что утром 5 сентября российские военные пресекли попытку Киева совершить теракт с помощью беспилотника в Крыму, аппарат был уничтожен над территорией полуострова. В ведомстве уточнили, что дрон был выведен из строя средствами противовоздушной обороны.