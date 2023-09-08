Жителя Таиланда задержали за незаконное удерживание россиянки

В одном из отелей Пхукета был задержан нетрезвый гражданин Таиланда, который, как подозревает гостиничный персонал, запер гражданку России в номере. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

По данным издания, работники отеля обратились в правоохранительные органы с жалобой на «физическое насилие».

«Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка», - отмечается в статье.

При этом в полиции сообщили, что инцидент произошел 8 сентября в одном из отелей Патонга. Однако какие-либо подробности происшествия приведены не были. Уточнялось только, что в номере, где была заперта россиянка, обнаружено оружие калибра 9 мм.