В ФТС прокомментировали сообщения о пожаре в здании ведомства в Москве

Федеральная таможенная служба (ФТС) России назвала недостоверной распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что в ночь на 8 сентября на востоке Москвы загорелось здание, принадлежащее ведомству. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФТС.

"По адресу ул. Кусковская, д. 26б, объекты таможенной инфраструктуры не располагаются", - сообщили в службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что помещения по указанному адресу принадлежат ФТС.