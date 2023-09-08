Возле Эрмитажа нашли упавший дрон

Квадрокоптер врезался в Зимний дворец, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 7 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. По словам сотрудника музея, суточная охрана обнаружила поврежденный дрон во время планового обхода территории.

Хащенко уточнил, что квадрокоптер сначала врезался в здание и затем упал около Зимней канавки. При этом специалисты проверили летательный аппарат на наличие опасных предметов, а после обратились в правоохранительные органы.

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — прокомментировал работник Эрмитажа.