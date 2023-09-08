Адвокат Лиана Григорян, которая защищает задержанного журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, назвала его задержание недоразумением. Как сообщает РИА Новости, юрист утверждает, что он не имеет никакого отношения к уголовному делу.

«Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну», — заявила она.

Обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, добавила Григорян. Она считает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.

Напомним, что 7 сентября Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна задержали в Горисе. Как заявляла адвокат журналиста, их подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Сейчас они находятся в следственном комитете.