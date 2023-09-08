Адвокат Геворкяна назвала задержание журналиста недоразумением
Адвокат Лиана Григорян, которая защищает задержанного журналиста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, назвала его задержание недоразумением. Как сообщает РИА Новости, юрист утверждает, что он не имеет никакого отношения к уголовному делу.
«Я считаю задержание недоразумением, так как найденное в машине оружие не принадлежит ни Геворкяну, ни Бадаляну», — заявила она.
Обвинение по уголовному делу пока не предъявлено, добавила Григорян. Она считает, что задержание обусловлено проводимыми процессуальными действиями.
Напомним, что 7 сентября Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна задержали в Горисе. Как заявляла адвокат журналиста, их подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Сейчас они находятся в следственном комитете.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что это задержание является очередной провокацией в преддверии проведения в Ереване Российско-армянского медиафорума, которую провел Запад.