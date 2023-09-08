Ирина Волк: Сотрудники ГУПЭ МВД России задержали участников экстремистского сообщества
«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями.
По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в ряде субъектов России оперативники выявили места проживания активных участников криминального сообщества и задержали их. Среди них установлены лица, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В ходе обысков обнаружена нацистская символика, атрибутика и литература. Изъято, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы.
Следственными органами по факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.2, 280 и 282 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.