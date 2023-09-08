В подмосковном Дмитрове загорелся ангар со складами и магазинами

В Дмитрове вспыхнули 750 квадратных метров складских помещений и магазинов, сообщили NEWS.ru в МЧС России по Московской области. Огромный ангар окутан черными клубами дыма. Находившиеся в помещении люди успели эвакуироваться.

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Дмитров, улица Профессиональная, дом 184. Пожар в нежилом здании. В 09:10 локализован на площади 750 кв.м, — сообщили в МЧС.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара. Точные причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ночью крупный пожар произошел на Кусковской улице в Москве. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. В районе возгорания было частично перекрыто движение на время работы экстренных служб.