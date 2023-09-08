Россиянина осудили на девять лет за поджог квартиры с бывшей женой и детьми

В Качканаре суд приговорил к 9 годам и 15 дням лишения свободы 28-летнего местного жителя, пытавшегося заживо сжечь экс-супругу и троих маленьких детей — двух, пяти и семи лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

© lenta.ru

Россиянин признан виновным по статье о покушении на четырех лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.