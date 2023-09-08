ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который планировал совершить диверсию на железной дороге в Крыму, чтобы нарушить воинские перевозки. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

При обыске у мужчины наши и изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.