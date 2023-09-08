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Вертолет упал в море в ОАЭ

Вертолет компании-перевозчика из Дубая Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море. Как сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ, спасатели ведут поиски экипажа.

Вертолет упал в море в ОАЭ
© globallookpress.com

Авария произошла минувшей ночью во время тренировочного полета. На борту вертолета Bell212, который вылетел из международного аэропорта «Аль-Мактум», находились пилоты из Египта и ЮАР.

Поисково-спасательные отряды уже извлекли обломки транспортного средства. В район крушения выехала следственная группа.

Напомним, что в конце августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Жертвами происшествия стали три человека. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники. ТАСС сообщал, что транспортное средство принадлежало ФСБ, а на борту находился только экипаж.

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