Вертолет упал в море в ОАЭ

Вертолет компании-перевозчика из Дубая Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море. Как сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ, спасатели ведут поиски экипажа.

Авария произошла минувшей ночью во время тренировочного полета. На борту вертолета Bell212, который вылетел из международного аэропорта «Аль-Мактум», находились пилоты из Египта и ЮАР.

Поисково-спасательные отряды уже извлекли обломки транспортного средства. В район крушения выехала следственная группа.