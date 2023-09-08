Девушку обвинили в госизмене за отправленные фото военных эшелонов

В ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней жительнице Читы, которая фотографировала военные эшелоны и отправляла фото сотруднику Государственной погранслужбы Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В спецслужбе выяснили, что россиянка познакомилась по переписке с мужчиной, который оказался сотрудником украинской пограничной службы. Он попросил ее фотографировать военные эшелоны. По данным ФСБ, девушка снимала на фото и видео военную технику, перевозимую по железной дороге.

Также в ФСБ заявили, что она снимала военных, отправлявшихся в зону СВО, в аэропорту Читы, а также автоколонну с мобилизованными и отправляла снимки украинскому пограничнику.

«Она открыто, в том числе в социальных сетях, выражала свою позицию относительно проведения СВО, являясь ее ярым противником, что, по показаниям свидетелей, отразилось также и на дружеских отношениях с ее подругами, с которыми девушка рассорилась», - рассказали в спецслужбе.

Специалисты штаба Восточного военного округа пришли к выводу, что Украина могла использовать эти сведения против российской армии и безопасности страны.

По данным ФСБ, девушка планировала уехать на Украину и ждала, когда ее украинский знакомый переведет ей деньги. Ее задержали 10 июля 2023 года. Девушка признала вину, она находится под стражей.

Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска, подозреваемого в работе на украинскую разведку.