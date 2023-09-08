На Кубе арестовали подозреваемых в вербовке людей в ряды ВС РФ

На Кубе были арестованы 17 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей в ряды российских сил в условиях конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника МВД Кубы Сесара Родригеса.

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«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель властей.

По его словам, власти работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, согласно версии следствия, действовала как на кубинской земле, так и в России.