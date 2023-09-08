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Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента одного из местных колледжей по обвинению в диверсии на железной дороге — выводе из строя релейных шкафов. Об этом сообщается на сайте суда.

Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге
© РИА Новости

Согласно информации, суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ. Таким образом, несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — по 6 ноября 2023 года.

Как пояснили в управлении судебного департамента по Новосибирской области, 25 августа неизвестный на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный — Обь ударами вывел из строя релейный шкаф, а 26 августа на том же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа. По подозрению в совершении преступления 6 сентября был задержан 17-летний студент.

23 апреля подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне между станциями Бердск — Сеятель в Советском районе Новосибирска. Все свои диверсии они снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.

10 мая замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что Украина привлекала российских подростков за 5-10 тысяч рублей к совершению диверсий на железной дороге.

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