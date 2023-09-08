Российского подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента одного из местных колледжей по обвинению в диверсии на железной дороге — выводе из строя релейных шкафов. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно информации, суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ. Таким образом, несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — по 6 ноября 2023 года.

Как пояснили в управлении судебного департамента по Новосибирской области, 25 августа неизвестный на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный — Обь ударами вывел из строя релейный шкаф, а 26 августа на том же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа. По подозрению в совершении преступления 6 сентября был задержан 17-летний студент.

23 апреля подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне между станциями Бердск — Сеятель в Советском районе Новосибирска. Все свои диверсии они снимали на видео. После задержания они рассказали силовикам, что решились на преступление после того, как наткнулись на предложение о заработке с помощью диверсий в социальных сетях.