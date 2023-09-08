В регионе России произошли три землетрясения с разницей в несколько минут

На восточном побережье Камчатки произошло три землетрясения с разницей в несколько минут. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН на своем сайте.

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«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном», — говорится в сообщении института.

Там отмечается, что расстояние от очагов землетрясения до ближайшего населенного пункта — поселка Усть-Камчатск — составляет 100 километров. О каких-либо последствиях подземных толчков не сообщается.

Краевое управление МЧС, в свою очередь, сообщило, что из-за землетрясения угроза цунами не объявлялась, никто не пострадал.