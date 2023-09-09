В регионе России произошли три землетрясения с разницей в несколько минут

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился в 77 км от Марракеша, в коммуне Игиль. Подземные толчки повлекли за собой разрушения, погибли почти 300 человек.

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ТАСС собрал главное о стихийном бедствии.

Что произошло

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Марокко.Очаг залегал на глубине 10 км.Подземные толчки ощущались от марокканской столицы Рабата на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Эксперты сообщают, что они ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что магнитуда землетрясения составила 7, а его эпицентр находился в 80 км от Марракеша.В районах, затронутых землетрясением, наблюдаются проблемы с мобильной связью и электроэнергией.

Жертвы и разрушения

Изначально сообщалось о пяти погибших в результате землетрясения.Позднее количество жертв возросло до 93, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники. Информационный портал Goud передает, что погибших более 100.По предварительным данным МВД королевства, число погибших достигло 296.В МВД также сообщили, что пострадали 153 человека. Они находятся в больницах.Обрушилось несколько жилых зданий и различных построек в Марракеше.

Действия властей