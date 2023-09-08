Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

В Октябрьском районе Новосибирска, который позиционируется как экологичный и славится уникальной природой, жители заметили «ядовитый дым». Об этом узнало издание «Осторожно, новости».

Дым идет из труб на территории исправительной колонии ИК-18, рассказала одна из местных жительниц. Она пожаловалась, что черный едкий дым стоит над территорией района почти каждый день.

Руководство и госслужащие учреждения объясняют, что дым появляется из отопительных печей и не является опасным, поскольку работники сжигают только дрова и уголь. Однако печи работают и летом в 30-градусную жару, подчеркивает жительница, сомневаясь в том, что в это время года их используют для отопления.

Странную природу дыма подтверждают и бывшие сотрудники колонии, рассказавшие редакции, что в печи сжигают вредные отходы производства мебели, в том числе остатки материалов с лакокрасочным покрытием. Сначала власти обещали перевести колонию на центральное отопление к 2020 году, однако позже срок сдвинулся на 2027 год.