В Дагестане обнаружили склад со 137 тоннами аммиачной селитры
Прокуратура Дагестана сообщила об обнаружении склада со 137 тоннами аммиачной селитры, которую хранили с нарушениями норм пожарной безопасности. Это стало уже третьим таким случаем.
«Прокуратурой Дагестанских Огней в ходе надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОМВД России по городу выявлен склад, на котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельностью по реализации минеральных удобрений и зерна. В складских помещениях хранилась аммиачная селитра в количестве 137 тонн», — говорится в тексте.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили грубые нарушения норм законодательства о пожарной безопасности и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Были возбуждены административные производства, а склады освобождены от минеральных удобрений, аммиачную селитру перевезли в другое место.
Данный случай стал уже третьим таким после начала в регионе проверок, организованных после взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы. В результате инцидента погибли 35 человек.