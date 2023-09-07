В Дагестане обнаружили склад со 137 тоннами аммиачной селитры

Прокуратура Дагестана сообщила об обнаружении склада со 137 тоннами аммиачной селитры, которую хранили с нарушениями норм пожарной безопасности. Это стало уже третьим таким случаем.

«Прокуратурой Дагестанских Огней в ходе надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОМВД России по городу выявлен склад, на котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельностью по реализации минеральных удобрений и зерна. В складских помещениях хранилась аммиачная селитра в количестве 137 тонн», — говорится в тексте.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили грубые нарушения норм законодательства о пожарной безопасности и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Были возбуждены административные производства, а склады освобождены от минеральных удобрений, аммиачную селитру перевезли в другое место.