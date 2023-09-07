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В Петербурге полиция задержала женщину за поджог военкомата

В Санкт-Петербурге очевидцы вызвали полицию после того, как заметили женщину с горящей бутылкой около двери военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Выборгском районе и попал на видео. На кадрах заметно, как женщина подошла к комиссариату и подожгла дверь с помощью горючей смеси. После этого петербурженка сняла происходящее на камеру телефона. На вопрос очевидцев о том, зачем она это делает, женщина не ответила.

Спустя некоторое время россиянка подошла к окнам военкомата и стала кидать в них камни.

В Екатеринбурге "поджог" военкомата объяснили учениями по охране зданий

Женщину задержали очевидцы, после чего вызвали полицию. От поджога здания никто не пострадал. Огонь не успел распространиться дальше двери.

Ранее суд приговорил поджигателя военкомата в Краснодаре к шести годам колонии.

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