Стали известны подробности исчезновения пророссийского блогера в Армении
Блогер Микаэл Бадалян, об исчезновении которого СМИ сообщили вечером в четверг, 7 сентября, был задержан в армянском городе Горисе. Кроме того, задержали обозревателя радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Подробности произошедшего сообщает «Sputnik Армения».
Как стало известно журналистам, Бадалян и Геворкян находятся в Следственном комитете, где в их отношении идут следственные процедуры. Оба они были задержаны 6 сентября. Что стало причиной этого, пока не уточняется.
По данным издания, незадолго до задержания Геворкян отправился в армянское село Сюник. Там он планировал подготовить материал для авторского проекта о жизни в приграничных районах. Бадаляна же, как пишет «Sputnik Армения», уже задерживали за «якобы распространение ложной информации», но впоследствии освобождали под залог.
О том, что Бадалян пропал, вечером в четверг, 7 сентября, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его мнению, исчезновения Бадаляна может быть связано с его участием в эфире на радио Sputnik, в котором он высказал критические суждения в адрес правительства Армении и обвинял его в антироссийской политике.