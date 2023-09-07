Стали известны подробности исчезновения пророссийского блогера в Армении

Блогер Микаэл Бадалян, об исчезновении которого СМИ сообщили вечером в четверг, 7 сентября, был задержан в армянском городе Горисе. Кроме того, задержали обозревателя радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Подробности произошедшего сообщает «Sputnik Армения».

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Как стало известно журналистам, Бадалян и Геворкян находятся в Следственном комитете, где в их отношении идут следственные процедуры. Оба они были задержаны 6 сентября. Что стало причиной этого, пока не уточняется.

По данным издания, незадолго до задержания Геворкян отправился в армянское село Сюник. Там он планировал подготовить материал для авторского проекта о жизни в приграничных районах. Бадаляна же, как пишет «Sputnik Армения», уже задерживали за «якобы распространение ложной информации», но впоследствии освобождали под залог.