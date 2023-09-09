Пропавший директор Петербургского института вакцин нашелся в СИЗО

Директор института был помещен под арест согласно решению Смольнинского районного суда. Он возглавлял Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России с 2011 года.

Трухин является почетным консулом Республики Никарагуа в Санкт-Петербурге. Он принимал участие в разработке вакцин от многих опасных заболеваний, в том числе туберкулеза. Также ученый прославился своей гуманитарной деятельностью в странах Латинской Америки.

О пропаже Трухина ранее сообщила его дочь. Она уточнила, что последний раз виделась с отцом 3 сентября, после этого он перестал выходить на связь. В связи с произошедшим девушка обратилась в полицию. В то же время появилась информация о его увольнении. В прощальном письме сотрудникам он написал, что им удалось создать уникальное предприятие, которое может повлиять на будущее самым неожиданным образом.