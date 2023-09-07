Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал без вести

Директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин пропал без вести, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление его дочери. По словам девушки, в последний раз она виделась с отцом в минувшее воскресенье, 3 сентября. После этого он перестал выходить на связь. Дочь Трухина обратилась с заявлением в полицию.

Отмечается, что в мессенджерах Виктор Трухин в последний раз был онлайн 5 сентября. Тем не менее он так и не написал родственникам. В настоящее время его местонахождение остается неизвестным. Сотрудники следственных органов проведут проверку по заявлению о пропаже от дочери ученого.

Виктор Трухин — почетный консул Республики Никарагуа в Санкт-Петербурге и глава НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Он принимал участие в разработке вакцин от гриппа, туберкулеза, а также других опасных заболеваний. Кроме того, Трухин известен организацией поставок лекарственных препаратов и вакцин в труднодоступные места в Латинской Америке.