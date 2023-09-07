Мэр Геленджика пожаловался на мошенников

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Геленджика . Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Никакого отношения к данному аккаунту не имею. Если вам от моего имени придут сообщения, просьба направить информацию в чат-бот МЦУ», – говорится в сообщении.

По его словам, о фейковом аккаунте ему сообщили местные жители. Мошенники воспользовались фотографией мэра и рассылали разные тексты. Ранее мошенники от имени кубанских чиновников просили денег. В 2020 году мошенник даже приехал с вымышленной проверкой в Отрадненский район и представился помощником губернатора, требовал взяток.