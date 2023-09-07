Жительница Москвы нашла пистолет на детской площадке

Жительница Москвы нашла пистолет в мусорном баке на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел у дома на улице Бориса Пастернака в Рассказовке. Жительница российской столицы пошла выносить мусор и, заглянув в урну, увидела там пистолет.

По данным источника, оружие похоже на американскую модель кольта. Женщина не стала самостоятельно проверять находку и вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

На текущий момент неизвестно, как огнестрельное оружие попало в один из мусорных баков в Москве. Проверкой пистолета и установлением деталей инцидента займутся специалисты из правоохранительных органов.