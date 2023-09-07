В Волгоградской области рассказали о перехвате беспилотника

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 7 сентября в регионе был перехвачен и нейтрализован беспилотник. Об этом сообщается в официальном Telegram-аккаунте областной администрации.

По данным властей региона, гражданские и военные объекты повреждений не получили.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили в регионе беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.