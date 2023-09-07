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В Волгоградской области рассказали о перехвате беспилотника

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 7 сентября в регионе был перехвачен и нейтрализован беспилотник. Об этом сообщается в официальном Telegram-аккаунте областной администрации.

В Волгоградской области рассказали о перехвате беспилотника
© РИА Новости

По данным властей региона, гражданские и военные объекты повреждений не получили.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили в регионе беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 7 сентября российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ тремя дронами.

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