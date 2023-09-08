Возросло число отравившихся шаурмой в Курской области

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает эпидрасследование по факту массового отравления в Льгове. Число пострадавших выросло до 22 человек. Все они накануне ели шаурму из ларька «Шаурма на Гагарина» в Льгове.

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Специалисты взяли 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 — на вирусологические показатели. ПЦР-тесты у пострадавших выявили возбудитель стафилококк. Сейчас лабораторные исследования продолжаются. Деятельность торговой точки временно приостановлена.

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проанализировали информационную систему «Меркурий», чтобы установить откуда и какого качества поступало сырье поступало на предприятие общественного питания для приготовления шаурмы, вызвавшей массовое отравление. — Выяснилось, что в 2023 году в адрес площадки «Шаурма на Гагарина», принадлежащей индивидуальному предпринимателю, не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения (мясо, колбасные изделия).

Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырьё без документов, неизвестного происхождения, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Также специалисты установили адреса ещё двух предприятий общепита в Рыльске и КФХ в Хомутовском районе, которыми зарегистрированы на владельца льговского ларька с шаурмой. Сейчас там проводят проверки вместе с органами прокуратуры.

Напомним, вчера стало известно о девяти пострадавших, которые обратились в больницу с симптомами отравления. Все они накануне ели шаурму из торговой точки на улице Гагарина. 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. В региональном СК возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).