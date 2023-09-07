В Москве задержали группу из 10 человек за вымогательство

Группировка из девяти человек задержана в Москве по подозрению в вымогательстве денег. Представившись сотрудниками общественной организации, они потребовали деньги у директора одного из магазинов, в котором якобы продавали алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). <…> Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска фигуранты были установлены и задержаны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники банды, в том числе и несовершеннолетние, представляясь сотрудниками общественной организации, потребовали у директора магазина на юге Москвы 30 тыс. рублей за неразглашение факта продажи алкоголя несовершеннолетнему. Директор магазина восприняла угрозы всерьез и отдала деньги.