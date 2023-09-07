Под Ростовом девятиклассники подозреваются в убийстве мужчины

В городе Донецке Ростовской области арестованы двое девятиклассников, подозреваемых в избиении до смерти 46-летнего местного жителя Юрия Горностаева, передает Telegram-канал Don Mash. Против них возбуждено уголовное дело.

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Мужчина, будучи пьяным, начал приставать к парням, которые сидели на лавочке. Он называл их лохами, поскольку молодые люди не знакомятся с сидевшими на соседней лавке девицами. Рассердившись, подростки нанесли мужчине несколько ударов по челюсти, голове, а также ударили в живот.

Горностаев был госпитализирован. Позже в больнице мужчина скончался от полученных травм.